今年亞洲象、東北虎讓中國野生動植物保護情形吸引全球關注。大陸國新辦29日舉行自然資源助力全面建成小康社會記者會，大陸國家林業和草原局局長關志鷗回應，目前象群已安全回歸，各方面狀況良好，活潑可愛的象寶寶又有了新進步；4月闖入村莊並被救護的東北虎，也在東北虎豹國家公園區域內被監測，身影健康活潑。

關志鷗表示，中國持續開展國際合作，與18個國家開展了大貓熊的合作研究，目前在國外的大熊貓共69隻，這些大貓熊深受外國朋友喜愛，也成為增進相互友誼的橋梁和紐帶。

關志鷗介紹，中國近年來持續開展珍貴瀕危物種的搶救性保護行動，通過強化人工繁育技術，開展野化放歸，有100多種瀕危珍貴物種種群實現了恢復性增長。特別是相繼成立了大貓熊、亞洲象、穿山甲、海南長臂猿、蘇鐵等珍貴瀕危物種的保護研究中心。「我們高興地看到，大熊貓的人工繁育難題實現突破，目前我們圈養的種群數量已經達到667隻。」曾經滅絕的普氏野馬、麋鹿等重新建立了野外種群。華蓋木、德保蘇鐵等極度瀕危野生植物實現了野外回歸。同時，本著就地遷地保護相結合的原則，在全大陸範圍內有200多個植物園蒐集保存了2萬多種野生植物。

做好野生動植物保護工作的同時，關志鷗表示，也在密切關注一些出現的新情況新問題，比如目前部分地區的野豬種群增長較快，如何科學調控種群規模，防範安全風險是我們面臨的一個新課題。目前，正在14個省開展野豬致害的綜合試點防控工作，並將陸續出台相關的政策措施。