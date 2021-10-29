嚮往守護山林，想為台灣森林保育奉獻心力的朋友請注意，2022年農委會林務局約僱森林護管員（巡山員）甄試，將於11月6日開始報名。

林務局表示，2020年7月起，森林護管員的待遇已從原本的單一報酬薪點，改為級距設計，且調高起薪與最高薪資。這次甄試之錄取人員，每月薪酬自30030元起，未來依考核結果最高可逐級晉升至45045元，另可併計高山或偏遠地區加給再提高薪酬；執行高風險勤務，並可依項目與級別支給山地巡護作業費，也同時享有年終工作獎金、勞健保、勞工退休金、員工年度休假及未休畢慰勞假加班費等權益及福利。

林務局指出，2022年各林區管理處的約僱森林護管員甄試，將於11月6日至12月6日開放報名。這次甄試預計錄取38名（另依各處錄取名額，每進用3至5人至少錄取1名原住民），甄試日期為12月25日及26日。

林務局森林護管員為第一線森林保育工作者，負責業務包括森林資源調查、經營與保護；林地管理及植樹造林、撫育；林區步道巡護、野生動植物保育與棲地保護；防災工程測繪與監工、林道與林業設施維護等。

應考資格為相關科系畢業，年齡65歲以下，身體狀況良好，能勝任高山林野工作，並領有重型機車駕照，能騎乘125C.C.以上循環檔機車者。

2021年甄試仍分二階段舉行，第一階段術科測驗於12月25日（星期六）辦理，測驗科目為實地騎乘125C.C.（含）以上打檔機車及負重跑走兩項，成績均合格者，得參加第二階段12月26日（星期日）舉行的筆試（包含作文、森林及自然保育概論）及面試。

林務局特別提醒，2021年護管員甄試的專業科目「森林及自然保育概論」將大幅改變出題方向，減少以往的法規和理論性題目，增加專業與實務性知能命題比重，以貼近現場實務，落實考用合一；命題大綱與出題範例也已於6月公告於林務局全球資訊網「約僱森林護管員甄試相關資訊」專區（https://www.forest.gov.tw/forestguardrecruitment ）。

林務局強調，森林護管工作辛苦且充滿挑戰與危險，但也往往能帶來成就感，歡迎有志人士報考！今年11月6日起即可於林務局各林區管理處官網下載報名簡章，另森林及自然保育概論之歷年考古題，也可至林務局全球資訊網之「約僱森林護管員甄試相關資訊」（https://www.forest.gov.tw/forestguardrecruitment ）下載參閱。