總統蔡英文以錄影方式為2021台灣資本市場論壇致詞，她認為，為了疫後經濟的復甦，如何把資金，引導到適當的產業，提升整體經濟環境的韌性，是全世界都必須面對的課題。

蔡英文指出，疫後經濟發展要掌握資本市場3大方向，第一，是要持續鼓勵ESG投資（永續環境），達成金融、企業和永續發展的三贏。金融機構的每一個授信案和投資案，都會牽引整體經濟和社會的發展。透過金融機制，引導企業重視環境、社會以及公司治理，可以讓環境、社會和企業共生共榮，達成永續發展的理想。

第二，是因應發展調整法規，打造資本市場的國際競爭力。台灣的資本市場體質健全，交易透明，交易動能非常強勁。我們要把握這個優勢，調整相關法令，建構更活絡的金融市場，吸引高階人才、技術、資金進入台灣，加速產業的創新與升級。

第三，是落實普惠金融，強化民眾金融素養，促進國民經濟的發展。資本市場在協助企業籌措中長期資金的同時，也協助民眾將儲蓄投資實體產業。

蔡英文也表示，2020年開辦的盤中零股交易，讓年輕人及小資族群，能夠參進股票市場，共享經濟成長的果實。多元化的金融商品，和友善的金融服務，能讓社會成長更快、更公平。