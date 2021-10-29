10月房市熱度延續，五大房仲業者自結10月門市交易量月增5％至一成、年增5％至三成，不過9月下旬起央行針對第二屋加強信用管制，衝擊換屋市場，換屋型態、中高總價產品交易明顯降溫，市場仍是首購族當道。

根據房仲業者公布10月門市交易狀況顯示，信義、住商、中信均約月增加5％，永慶房產集團增9％，台灣房屋月增12％，與去年同期相較，普遍較去年同期高出5％～29％。

永慶房產集團研展中心副理陳金萍表示，8月國內疫情獲控制後，8至10月全台交易量連續三個月成長，房市交易量已回到疫情前水準，10月旺季仍旺，買賣雙方價格認知差距縮小，不僅自住需求買盤出籠，置產、長期投資需求近期也有更為活躍的跡象。

不過多家房仲業者均發現，央行加強都會區第二套房貸取消寬限期，銀行調高第二套房貸利率，已使部分換屋族觀望。信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，全台總價700～1500萬元的產品總價帶，交易占比均較上月成長，顯示市場首購當道，央行新政對於名下已有一套房貸的民眾，想要換屋資金上不像先前寬鬆，新制的確對於換屋產生一些影響，尤其台北市以外的換屋族多為一般受薪階級，影響更明顯。

中信房屋總經理張世宗表示，換屋或購置第二戶以上的交易明顯萎縮，過往換屋及購置第二戶自住的交易約占整體44％左右，目前僅剩不到39％，顯示9月下旬以來新政策，對換屋族群造成影響，不過，這些流失的交易量並未打消購屋念頭，多為資金及財務重新做規劃及部署而延後購屋。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，第四季進入傳統購屋旺季，首購買方更加積極，新北蛋白區以及台中、台南重劃區二房、低總產品買氣仍旺，不過第二屋貸款限制使不少換屋族的購屋計畫腳步被打亂，中高價位市場略有停滯。