「全球華人藝術網」負責人林株楠，被控以申請文化部補助為名義，夾藏「作品賣身契」讓藝術家誤簽，2年前遭依詐欺罪起訴。台北地檢署持續追查，發現還有約400名藝術家也受騙，一一傳訊後，其中約有300人表明提告意願，檢察官遂於29日對林追加起訴。

檢方上次起訴指出，「全球華人藝術網」2011年以「台灣百年藝術家傳記」電子書計畫，向文化部申請補助，林株楠帶領員工拜訪百大藝術家，要求簽署授權文件，卻夾帶與計畫無關的無償讓渡同意書。

藝術家一時不察誤簽，把過去、現在、未來的作品版權都歸給了華藝網，後來委託其他廠商展售作品時，其他廠商遭林株楠控告侵權，藝術家才發現當出簽下「賣身契」，就連歐豪年、吳炫三等知名藝術家都受害。

前案已在台北地院審理中，林株楠否認犯行，辯稱老師們授權藝術品後，華藝網一直致力經營、維護，10幾年後卻突然挨告，讓他不解，如果老師們真的不願意，直接停止授權即可，而不是提告詐欺。

而檢察官在案件審理期間，陸續發現還有約400名藝術家也遭同樣手法詐騙，主動分案調查，逐一傳喚這些被害藝術家後，約300人表明要提告，檢察官因此對林株楠及9名業務員追加起訴。