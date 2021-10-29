新竹縣長楊文科（右）日前參訪赤柯山農企社，實際品嘗油品。（莊旻靜攝）

新竹縣峨眉鄉不僅有東方美人茶，近年透過農民的努力，推廣苦茶油種植，並合力、集資成立「赤柯山農企社」，要推廣在地油品、宣傳苦茶油的好處，新竹縣長楊文科日前走訪，將來縣府也會協助茶油產業的發展與推廣，行銷到其他地區。

楊文科表示，赤柯山農企社目前推廣印加果油和苦茶油，幫農民代工、生產，透過冷壓、熱榨等不同方式，使油品有不同用途，例如冷壓可以直接飲用，熱榨則可用於烹飪，用途十分廣泛。

赤柯山農企社由峨眉鄉農會和茶油產銷班合作，以推廣在地油品、服務小農為目的，已經成立3年許，在農糧署、新竹縣政府農業處及峨眉鄉農會輔導下，以區域加工中心為目標，並逐漸擴大服務區域，也在成立以來，陸續取得ISO-22000以及HACCP國際食品安全認證，以及產銷履歷、有機農產品加工、清真驗證等。

赤柯山農企社雖成立時間短暫，不過已逐漸打開知名度，楊文科日前在峨眉鄉農會理事長徐耀明、總幹事陳冠義等人陪伴下，與產銷班成員共同參觀赤柯山農企社的的工坊，了解生產線運作，楊文科也謝謝農友的苦心經營，發揮社區農產特色，未來也會一起協助行銷、推廣。