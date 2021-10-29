仁愛警分局掌握山老鼠集團做案情資，昨天動員大批警力在分局前攔檢，查獲1輛休旅車內滿載7名越南籍逃逸移工及約130公斤樹瘤，一群人和贓物同車，擠得像沙丁魚，狼狽落網。

南投縣警察局仁愛分局今天發布新聞稿表示，掌握情資發現，某輛休旅車涉嫌週期性載運越南籍逃逸移工到花蓮縣秀林鄉關原加油站附近，盜伐國有林木扁柏、檜木，昨天研判時機成熟，下午規劃20名警力在分局前道路設置路檢點，順利破獲這起違反森林法等案件。

仁愛分局指出，休旅車除由越南籍黃姓移工駕駛，車內另查獲6名越南籍逃逸移工，起出76塊檜木樹瘤、總重130.61公斤，附帶搜索查獲其中1人持有毒品安非他命及自製吸食器，全案依違反森林法、刑法竊盜罪、毒品危害防制條例，移請南投地方檢察署偵辦。

仁愛分局長莊順智說，今年至今已查獲違反森林法共7件17人、檜木126塊、扁柏41塊，木材總重382.51公斤，警方打擊山老鼠沒有假期，將持續與保七總隊第六大隊、太魯閣國家公園管理處、南投林管處、內政部移民署等單位合作，強化盜伐熱點巡邏及查緝勤務。

南投縣警察局長黃永志說，山老鼠集團盜伐國有林班地保育林木，嚴重破壞水土保持，惡性重大，除建請聲請羈押犯嫌，也要求仁愛分局向上溯源、擴大偵辦，務必查出幕後買家、存放倉庫、收贓藝品店等，從盜伐到運送、收購、銷贓一網打盡。