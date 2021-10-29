葡萄牙足球巨星C.羅納度(Cristiano Ronaldo)本季重返老東家英超曼聯，他在前幾場比賽中就快速展現了統治力，而在場下的他也非常得意，因為他有個漂亮的西班牙女友喬吉娜羅德里奎茲(Georgina Rodriguez)，近期在他們倆身上傳出好消息，喬吉娜成功懷了一對雙胞胎，這是繼生下小女兒後喬吉娜第二次懷孕。

C羅昨天透過IG放出他和女友的照片，他們同時向外界公佈了這則喜訊，不到8小時吸引超過2千萬人按讚，相信球迷們都為此感到開心。C羅和喬吉娜已經愛情長跑達6年，在2017年時喬吉娜為C羅生下了一個小女兒，而C羅另外3個孩子「生母不詳」，所有這個小女兒是他們第一個愛的結晶，加上現在這對雙胞胎，已經懷了3人，家族之間也更熱鬧了。

喬吉娜是西班牙人，在2016年時與C羅認識，而喬吉娜的身份與C羅歷任女友不太相同，她只當過酒吧服務生和《Gucci》櫃姐，但卻深受C羅所愛，不同於以往的對象，他們一交往就長達6年之久，兩人也在計畫結婚，不過C羅母親卻反對兩人結婚，她認為喬吉娜只是為了C羅豐厚財產，就想撈錢而已。

而C羅的兩個姊姊和哥哥也都抱持反對態度，或許他們都認為喬吉娜身份平凡，不像C羅過去的俄羅斯超模女友伊莉娜沙伊克(Irina Shayk)，後者是C羅過去最具知名度的女友，擁有深邃五官及178公分高挑身材，還為《VOGUE》拍攝全裸封面寫真，在時尚圈早打響名號，自然不會被認為是來「掏金」的。

但相信C羅和喬吉娜是真心愛著對方，因為他們頻繁在IG曬恩愛，而且在他們交往的這段時間C羅並沒有與其他女生交涉，一改過去情場浪人形象，C羅之前與伊莉娜沙伊克分手就是因與其他女人有染，而且還不只一個，2009年更爆發出性侵事件，他曾被指控性侵美國模特兒馬約加(Kathryn Mayorga)，但C羅至今仍否認有做過此事。