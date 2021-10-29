貿易局今年規劃以「2021臺北紡織展」、「2021亞洲永續供應+循環經濟會展」及「2021亞洲生技大展」等三大展覽做為數位科技驗證場域。首先於11月1日至30日舉辦的2021臺北紡織展線上展導入3D真人互動走秀、XR虛擬互動展間、360度全景拍攝等數位技術，驗證相關數位科技之應用可行性與服務模式，並建立線上數位展覽示範模式。

3D真人互動走秀技術方面，2021臺北紡織展線上展將導入運用3D影像擷取技術及延展實境XR技術，呈現模特兒穿著服飾走秀的XR互動影片，線上觀展者可依據喜好，自由選擇觀看角度及服飾，且無須下載APP，透過平板電腦或手機等行動裝置即可觀賞，大幅提升觀展便利性。

XR虛擬互動展間技術方面，貿易局透過與國內紡織機械廠商合作，於2021臺北紡織展線上展打造虛擬互動展間，展示合作廠商之紡織機械產品，觀展者可透過手機登入虛擬展場，觀看紡織機械3D互動模型，瞭解產品細節；觀展者登入時亦可化身為虛擬人物即時與參展廠商或其他觀展者進行互動及討論，讓在各地的線上觀展者感受異地同步觀展的特殊體驗。此外，虛擬互動展間亦結合360度全景拍攝技術，使線上觀展者以全景視角感受真人介紹與動態導引，宛如實際訪廠，使國外買主不用實地訪查亦可瞭解我國優質廠商。

COVID-19疫情改變全球會展發展模式，更加速會展產業數位轉型腳步，國際展覽型態將不侷限於傳統實體展覽模式，結合網路及數位科技，線上展融合實體展的展覽新型態，儼然成為當前新趨勢。為推動我國展覽數位轉型，110年貿易局以數位科技整合線上及實體展覽活動的概念，透過與策展單位及展館方合作，擇定合宜的展覽做為示範場域，並結合新創公司導入數位科技方案，建立我國數位展覽示範模式，做為我國發展新型數位展覽之基礎。

貿易局以2021臺北紡織展線上展做為數位科技驗證的首發展覽，將呈現政府與企業導入數位科技共同努力的成果，為因應全球會展模式變革，貿易局將持續與會展及科技業者合作推動我國會展產業數位轉型，協助我國產業拓銷及爭取商機，並強化我國舉辦展覽國際競爭力。