強烈風暴橫掃德州10號州際公路，沿途碎片飛揚、電線斷裂，強烈的風暴與落雷席捲德州數郡，上千名用戶陷入停電。

據美國廣播公司新聞網(ABC News)29日報導，德州東南部27日出現快速移動的大型龍捲風。強烈風暴橫掃德州10號州際公路，沿途碎片飛揚、電線斷裂，強烈的風暴與落雷席捲德州數郡，上千名用戶陷入停電。

報導指出，極端氣候引起的風暴自德州起，沿著路易斯安那州再到密西西比州現蹤，並帶來暴雨與閃電。從影片畫面來看，隨著龍捲風前進，大量物體被捲入天際再散落於地，還有汽車被捲入空中。

Wtf this tornado just happened in Houston alv pic.twitter.com/8vNB4oyRRJ — Javi🏂 (@Navarrojaviiii) October 27 2021

官員指稱，路易斯安那州西部出現的龍捲風，造成部分地區約數十棟房屋受損，該州正努力自極端天氣帶來的災害中復甦。馬里蘭州部分地區也出現高達1.5公尺的巨浪。

美國國家氣象局則在推特上表示，龍捲風大約於12時左右出現，至少12棟房屋遭到「嚴重的結構性損害」，另有數間房子受損，至少2人受傷。其中，1名婦女被家中破碎的窗戶碎片割傷，另一名男子則遭飛落的碎片劃過而受傷。

事實上，美國西南到東北各州，這幾天接連遭到風暴侵襲。美東地區不只60萬戶陷入大停電，還有逾2000萬人處於洪水警戒範圍中。

Casual ATV falling out of the sky from the earlier tornado near Orange TX pic.twitter.com/FFovICxaPY — JumpWx (@JumpWx) October 27 2021

光德州與路易斯安那州，48小時內就出現10個龍捲。專家將這連綿2500公里的風暴，視作極端氣候的經典案例。

目擊者指出，「一切都看起來很糟，自天外飛來的木板刮進屋內刺穿牆壁，另有兩面牆倒下。這時我聽到變壓器傳出啪的爆炸聲，15分鐘後聽到雜音，有東西撞上房屋另一側」。

專家警告，極端天氣恐怕還沒有落幕，接下來還會有新的風報系統成形。換言之，惡劣天氣將延續整個周末。