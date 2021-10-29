大陸最高人民法院今天（29日）召開新聞發布會，對外發布《加強新時代知識產權審判工作的意見》，《意見》圍繞科技創新成果、反壟斷與反不正當競爭等九個方面，就全面加強新時代知識產權審判工作提出20條政策措施。

《意見》明確提出，要依法適用懲罰性賠償，加大知識產權侵權損害賠償力度和對侵權行為懲治力度，即時有效阻遏侵權行為。

大陸最高人民法院民三庭庭長林廣海表示，加大對於知識產權虛假訴訟、惡意訴訟等行為的規制力度，防止濫用知識產權，推進知識產權訴訟誠信體系建設。健全知識產權多元化糾紛解決機制，積極探索依當事人申請的知識產權糾紛行政調解協議司法確認制度。

《意見》要求，加強反壟斷和反不正當競爭司法，維護公平競爭的市場法治環境。堅持規範和發展並重，依法妥善審理反壟斷和反不正當競爭案件。加強對平台企業壟斷的司法規制，依法嚴懲平台強制「二選一」、「大數據殺熟」等破壞公平競爭、擾亂市場秩序行為，切實保護消費者合法權益和社會公共利益，維護和促進市場公平競爭。