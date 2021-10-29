中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（本報系資料照）

台灣首見Delta Plus病毒！中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今證實，一名50多歲英國籍男子入境後確診，基因定序確認感染「AY4.2」病毒株，目前住院治療中，因他一入境即被安排住進集中檢疫所，對我國社區影響不大。

羅一鈞指出，該名個案（案16479）入境採檢確診，Ct值原本是19，後來再做基因定序，確認感染的是病毒株「AY4.2」；此病毒又被稱為「Delta Plus」。個案屬無症狀，目前住院治療中。

羅一鈞表示，由於英國被我國列為高風險國家，個案入境台灣後馬上入住集中檢疫所，初步研判對社區影響不大，已匡列同機前後排旅客12人，均改列居家隔離。

羅一鈞補充，Delta Plus變異株目前共有42國檢出，以英國為主，歐洲、美國、加拿大也有個案，亞洲則是以色列報告發現首例。推估此病毒傳染力比Delta高10％，至於疫苗保護力的影響，有待研究。