位於新竹縣竹北市的新瓦屋文化保存園區，今年首度配合萬聖節活動，在園區內的田中種下南瓜，並於近日收成，新竹縣文化局也應景舉辦「新竹縣Hello we南瓜派對」，30日下午登場，邀請民眾實地了解農作物特性，共度秋節。
新竹縣長楊文科表示，文化局以南瓜為主題，搭配萬聖節活動，推出親子系列活動，邀請大小朋友實地了解農作物，體驗不同性質的相關活動，透過有趣的南瓜派對，深入了解新瓦屋的人文歷史與農閒時光。
文化局長李安妤指出，活動包含「南瓜偵探討糖趣」，串聯新瓦屋園區內的駐站藝術家、特色小店，當天下午4點30分起，讓孩子透過闖關與討糖活動，應景搭上萬聖節氣氛，也更加了解新瓦屋。
「南瓜偵探討糖趣」為自由參加，12歲以下兒童裝扮或身著圖案、髮飾或攜帶跟南瓜有關的元素，至活動報到處領取「找找南瓜尋寶卡」於指定時間內完成尋寶任務，即可獲得限量萬聖節小禮物1份，限量200份，歡迎民眾踴躍參與。
系列活動還包含「南瓜田的魔術師」，內容則有農食體驗，由13好市集講解南瓜知識、品種、生長方式，還有南瓜湯圓DIY、創意皮影戲、道具繪本等，目前網路報名已額滿。文化局也提醒，民眾仍須配合全程戴口罩、配合實聯制並消毒等防疫措施。
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