桃園市原住民籍議員簡志偉質疑，原住民歲時祭儀請假規則「霧煞煞」，竟有教職員、學生要改請事假。（翻攝照片／陳夢茹桃園傳真）

內政部「紀念日及節日實施辦法」規定，原住民可以請假參加歲時祭儀，不過桃園市原住民籍議員簡志偉質疑，請假規則「霧煞煞」，有教職員、學生反映無法請假，要求制定明確規範。對此市長鄭文燦回應，原住民歲時祭儀屬國定民俗節日，依規可以請假，將請原民局、教育局發函給各級學校，再請人事處重新公告。

簡志偉指出，某所高中的教職員欲請歲時祭儀假，但無奈假單上沒有這個假別，學校要他改請事假，進而讓教職員的出缺勤受影響；另外，楊梅高中有名學生也是要請歲時祭儀假，也被要求請事假，會牽涉到補考、補課事宜，而後在學生班聯會上將問題反映給校務會議，學校才在8月修改學校請假規則。

簡志偉說，內政部2010年公告「紀念日及節日實施辦法」將原住民族歲時祭儀定為國定民俗節日應予放假，但原住民族歲時祭儀請假辦法並沒有明確納入學校、各局處機關的請假規則內，應制定統一規範並公告。

鄭文燦表示，原住民族的文化權益應該都要被保障，依內政府「紀念日及節日實施辦法」規定，原住民歲時祭比照國定民俗節日，原住民可在本人、父母或配偶所屬民族歲時祭儀期間擇1日放假，只需拿原住民族別證明文件、戶口名簿或戶籍謄本提出申請即可，不需要其他證明。

要注意的是各族歲時祭舉辦時間不同，原住民族行政局長林日龍補充，阿美族豐年祭為每年7月1日至9月30日；泰雅族感恩祭為8月最後1周的星期五；布農族射耳祭是5月第2周的星期五；排灣族豐年祭於每年7月1日至8月31日期間辦理，這些每年都會公告。