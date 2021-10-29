明天就是台灣同志遊行 Taiwan LGBT Pride，因為疫情的關係，今年改為線上舉辦，蔡英文總統今在臉書表示，這兩年，同志遊行的主題，從「成人之美」到「友善日常」，「代表我們的社會正在往前邁進，除了能成家，我們也努力讓不一樣變一樣，讓過去的少數成為現在的日常」。

總統今在臉書指出，＃台灣是亞洲第一個通過婚姻平權的國家，在CNN的專訪中，主持人也問她，「是什麼原因讓我願意支持這件事？」她回應，「我在年輕人的幫助下完成這一切。雖然這個過程非常艱辛，不過，回過頭來看，我認為這一切都值得」。

她說，從大法官釋憲、公投，到最後完成立法，經歷很多壓力與挫折，但是，「有很多朋友始終沒有放棄，特別是年輕朋友，堅定相信婚姻平權，支持我們推動同婚合法化」。

她說，同婚通過後，看到有更多人獲得自己想要的幸福，社會也持續學習、嘗試面對更多元的價值。「我們學習包容彼此，擁抱差異，讓社會變得更多元，也更美麗，讓世世代代的台灣人，生活在一個友善日常的國家，就算過程再艱辛，真的都值得」。