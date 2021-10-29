2021嘉義市購物節將於11月1日開跑，活動至明年2月6日止，累積活動期間發票可以參加抽獎，最大獎是價值269萬元的VolvoV60豪車，市長黃敏惠表示，嘉義市民於30、31日領完2000元現金，好好購物消費來抽大獎。

黃敏惠表示，嘉義市政府與旅宿業者攜手合作，今年再推出「住宿送600嘉遊金」的好康，串聯夜市、量販店、觀光工廠、百貨公司等商家有多項優惠方案，並與露天拍賣平臺合作，打造購物節線上專區，拚經濟、搶商機。

嘉義市長黃敏惠約大家來嘉義市消費，可抽最大獎269萬元VOLVO豪車。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠宣布今年購物節11月1日起跑。（廖素慧攝）

黃敏惠表示，嘉義市購物節也結合中央的振興五倍券，於11月15日起推出「滿千送百、嘉倍券」等多項方案，去年嘉義市購物節創造出2.2億元商機，企業界看好嘉義市的消費商機，富豪VOLVO汽車推出頂級款的V60名車，價值269萬元，作為嘉義市購物節最大獎項。

今年嘉義市購物節旅宿及商家有多項優惠。（廖素慧攝）

市府建設處表示，還有10台GOGORO電動機車作為抽獎品，總價值超過60萬元，民眾拿在嘉義市消費的發票，加入購物節LINE好友登錄消費憑據（本系統自110年11月1日啟用），用積分參加「嘉購王爭霸戰」，積分最高者可獲贈市值13萬的精品包，滿500分即可抽汽車，每人最多有20次抽獎機會。

另有電子支付專屬獎，使用LINE Pay及台灣Pay消費的交易明細也可以於專區登錄，可抽最新iPhone13。