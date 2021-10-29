只要保持社交距離或有隔板，指揮中心副指揮官陳宗彥29日指出，即日起開放電視直播、主持、報導，以及致詞、演講、講課等講話性質工作或活動，可不用戴口罩。

另外，有關宗教繞境活動，陳宗彥指出，只要遵守相關防疫措施，就可進行繞境活動。