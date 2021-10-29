致詞等講話性質工作與活動 即日起開放免戴口罩 14:302021/10/29 工商 譚淑珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 只要保持社交距離或有隔板，指揮中心副指揮官陳宗彥29日指出，即日起開放電視直播、主持、報導，以及致詞、演講、講課等講話性質工作或活動，可不用戴口罩。 另外，有關宗教繞境活動，陳宗彥指出，只要遵守相關防疫措施，就可進行繞境活動。 新瓦屋辦南瓜派對 邀大小朋友討糖闖關共度萬聖節 授課、演講即起有條件脫口罩 賣場試吃同意開放 #活動 #致詞 #講話 #性質 #開放 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 加倍券冷熱有別 侯允滾動檢討 04:102021/10/29 地方新聞 恒大危機拖累 中國垃圾債發行活動幾近停滯 11:592021/10/29 財經 下鄉倡議公投訴求 民眾黨下月啟動民主戰車全台百場宣講 10:552021/10/29 政治 捷克參議院邀請吳釗燮訪問 大陸全國人大外事委堅決反對 09:382021/10/29 兩岸 校長當眾讓學生貼身熱舞 狂蹭畫面曝光引眾怒 10:412021/10/29 搜奇 運動等五場域 11月2日起免戴口罩 04:102021/10/29 財經要聞 蝦皮購物挺首購族 千萬宅1元起標 04:102021/10/29 時尚消費 蔡英文國慶演說四個堅持 孫亞夫批升高兩岸對立 04:102021/10/29 產業財經 研議放寬交流管制 邱太三：願率先提議兩岸公權力單位溝通 09:372021/10/29 兩岸 將來銀行執照 年底有望發出 04:102021/10/29 財經要聞 史話》華僑巨額資金支持──中國崛起力量來自何方（三） 00:002021/10/29 兩岸史話 生活熱門新聞 印度神童預言「明年5月前有3大災難」 全球都要注意 - 生活 綠派林靜儀幫陳柏惟「復仇」 他揭她6大黑歷史：先幫我恭喜國民黨 - 生活 王必勝遭爆偷吃「超過7年」 緋聞護理師對友人炫耀一句話露餡 - 生活 王必勝正宮身分起底「神經學權威」 仙氣正面照曝光 - 生活 授課、演講即起有條件脫口罩 賣場試吃同意開放 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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