中央流行疫情指揮中心今（29）日公布國內新增5例COVID-19確定病例，均為境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增5例境外移入個案，為4例男性、1例女性，年齡介於10多歲至50多歲，分別自菲律賓（2例，案16505、案16506）、泰國（案16507）、馬來西亞（案16508）及俄羅斯（案16509）入境，入境日介於今（2021）年8月2日至10月27日。

指揮中心統計，截至目前國內累計3935711例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含3918276例排除），其中16399例確診，分別為1756境外移入，14589例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計847例COVID-19死亡病例，其中835例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市320例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。