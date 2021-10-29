據路透調查經濟學家顯示，在疫情放緩之際，消費者和企業較高的支出，推進了北歐國家經濟出現復甦。

丹麥經濟已經在很大程度恢復到疫情前水準，在就業率飆升下，經濟成長有望超越2019年水準，經濟學家也預期未來幾年的溫和繁榮。

Sydbank首席經濟學家Soren Kristensen在一份簡報表示，在勞動力市場方面，問題不在需求，而是在供給。

據調查，丹麥今年經濟成長率將在3.8%，優於七月預測的3.0%。但明年成長率估在3.3%，低於先前預測的3.5%。

丹麥的房地產市場熱絡情形引發一些擔憂，儘管央行一再呼籲，但政府至今仍沒有作為。

據路透調查，瑞典和挪威今明年的經濟成長皆將高於3.5%，隨著疫苗接種人數增加，生活逐漸恢復正常，有助於經濟復甦。

瑞典今年GDP估將成長4.2%，高於經濟學家七月的3.6%預估；2022年估將成長3.5%，持平於七月的預測。

挪威今明年經濟成長皆將在3.7%，高於此前3.5%預測。