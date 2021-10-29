半導體晶圓代工廠格羅方德（GlobalFoundries）周四首日在那斯達克市場掛牌，但市場反應冷淡，其股價以平盤開出，市值達到約260億美元，終場下跌1.28%，收在46.40美元。

格羅方德的母公司是阿布達比主權財富基金穆巴達拉投資公司（Mubadala Investment Co），其股票首次公開發行（IPO）定價為每股47美元，成為今年以來美國規模第三大的上市案，共籌得26億美元資金，僅次於韓國電商巨頭Coupang和中國叫車平台滴滴全球。

根據格羅方德披露的資訊，受惠於全球晶片需求激增，今年上半年（截至6月30日）該公司營收年增13%。但其上半年毛利率僅達到10.8%，仍然遠低於其他晶片製造商，例如台積電和英特爾的毛利率都有40%以上。

執行長Thomas Caulfield表示，第三季的利潤已經上升至17%，且由於公司將投資自家工廠65億美元，未來利潤可望進一步攀升。Caulfield表示，這些投資將有助於格羅方德趕上這波旺盛的需求，且由於這些投資將增進我們的能力，「未來幾季」公司利潤將持續改善。

Caulfield表示，嚴重短缺的情況料將持續到明年，因此未來幾年的晶片需求仍將強勁。他並預期晶片短缺要到2023年才會開始好轉。

該執行長拒絕就今年早些時候英特爾出價收購一事發表評論，僅表示格羅方德將把重心放在成為一家「獨立企業」，並將聚焦於射頻（RF）和低功耗技術的開發。