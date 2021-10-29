國內日用玻璃容器製造大廠華夏玻璃，為持續深耕鞏固產業地位及力求創新經營模式之所需，重新調整債務結構，由開發金(2883)旗下凱基銀行統籌主辦五年期新臺幣三十億元之聯合授信案，於今（29日）行簽約，本次聯貸與安泰銀行、第一銀行、中國信託銀行、台灣人壽及遠雄人壽共同主辦;在募集期間共獲得台中銀行、彰化銀行、兆豐銀行、元大銀行、玉山銀行、台新銀行及兆豐票券等熱烈參與。

華夏玻璃具百年歷史，於傳產民生產業佔有重要地位，自第三代廖霞榮接班，引進日本東洋玻璃公司技術合作；第四代廖冠傑、廖唯傑兄弟接續傳承，佈建國際水準之生產線及自動化設備窯爐系統與噴塗技術，使其工藝品質日益精緻，並陸續取得國際品牌公司的代言機會。

本次聯貸案將為華夏玻璃調整財務結構，並精實集團運作，藉此穩定資金來源並強化財務體質，華夏玻璃得以持續深耕穩固的產業地位，將玻璃代工業朝向「玻璃的服務業」發展，以符合現今新、美、質潮流趨勢。