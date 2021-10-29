下周國際新聞事件
11/01 周一 南韓十月製造業PMI
日本十月Jibun銀行製造業PMI
德國九月零售銷售
美國十月Markit製造業PMI
美國十月ISM製造業PMI
業績報告：安森美
11/02 周二 南韓十月通膨
日本央行政策會議紀要
澳洲央行利率決議
歐元區十月製造業PMI
業績報告：BP、Lyft、瑞安航空、塔塔汽車、本田、三星SDI
11/03 周三 美API原油庫存
澳洲十月Markit綜合PMI
印度十月Markit綜合PMI
美國MBA抵押貸款申請
美國十月Markit綜合/服務業PMI
美國十月ISM非製造業PMI
EIA原油/分餾油/庫欣原油/加熱油報告
業績報告：漢莎航空、高通
11/04 周四 美國Fed利率決議
日本Jibun銀行綜合/服務業PMI
德國九月工廠訂單
歐元區十月綜合/服務業PMI
英國央行利率決議
美國請領失業救濟人數
業績報告：瑞信、高盛、Motorola、豐田、Uber、任天堂
11/05 周五 日本九月家戶支出
印尼第三季GDP
德國九月工業生產
歐元區九月零售銷售
美國十月非農就業報告
美國十月失業率
業績報告：ING、Nikola
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。