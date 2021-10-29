下周國際新聞事件

11/01 周一 南韓十月製造業PMI

日本十月Jibun銀行製造業PMI

德國九月零售銷售

美國十月Markit製造業PMI

美國十月ISM製造業PMI

業績報告：安森美

11/02 周二 南韓十月通膨

日本央行政策會議紀要

澳洲央行利率決議

歐元區十月製造業PMI

業績報告：BP、Lyft、瑞安航空、塔塔汽車、本田、三星SDI

11/03 周三 美API原油庫存

澳洲十月Markit綜合PMI

印度十月Markit綜合PMI

美國MBA抵押貸款申請

美國十月Markit綜合/服務業PMI

美國十月ISM非製造業PMI

EIA原油/分餾油/庫欣原油/加熱油報告

業績報告：漢莎航空、高通

11/04 周四 美國Fed利率決議

日本Jibun銀行綜合/服務業PMI

德國九月工廠訂單

歐元區十月綜合/服務業PMI

英國央行利率決議

美國請領失業救濟人數

業績報告：瑞信、高盛、Motorola、豐田、Uber、任天堂

11/05 周五 日本九月家戶支出

印尼第三季GDP

德國九月工業生產

歐元區九月零售銷售

美國十月非農就業報告

美國十月失業率

業績報告：ING、Nikola

《國際經濟》德國10月通膨達4.6％ 消費者有感
《國際經濟》新規模腰斬 拜登發布1.75兆美元社會和氣候支出方案
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