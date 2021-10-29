再被指是3+11元凶之一 鄭文燦撂重話：若能證明是我就退出政壇！

桃園市議會29日進行市政總質詢，市議員林政賢點出，市長鄭文燦施政滿意度一路下滑，其中之一的原因恐與3＋11有關，全國似乎已公認鄭文燦、陳時中和范雲是三大元凶。鄭文燦直呼「如果能證明我是3＋11的決策者，我就退出政壇！」

林政賢表示，諾富特事件發生在桃園，就算鄭文燦覺得被委屈也只能概括承受，這也導致滿意度下降，讓他更無法理解的是，有傳聞指出衛福部長陳時中要來選桃園市長，難道真的把桃園人當成3＋11元凶集合地嗎？

林政賢向鄭文燦說，或許鄭認為是這是口水抹黑，那也希望如鄭所說，抹黑會過去，希望平安的台灣可以到來。

鄭文燦回應，桃園市府無論是諾富特事件、華航執行清零計畫等，都是為了建立起社區防線，對整體團隊相當感謝，他也再次澄清，3＋11是民航局與中央流行疫情指揮中心共同做的決定，他沒有參加任何會議。

鄭文燦說，機組員檢疫規定改了6、7次，他從來沒有被找去開會或表達意見，不曉得為什麼會變成3＋11的決策者，他直呼「我沒有參加過任何會議，若可以證明我是3＋11的決策者就退出政壇！」林政賢也嚇了一跳說「要玩這麼大喔？」鄭表示，他不是決策者，但相信中央這麼做都有經過審慎評估。