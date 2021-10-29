台南市警察局學甲分局於6月起接獲多起陳姓主嫌為首之「大頭幫」集團犯罪情資，學甲分局歷經數月蒐證，28日凌晨兵分多路出擊，拘提陳姓主嫌及集團成員等9人到案，29日將陳嫌依涉嫌組織犯罪、毒品、恐嚇、傷害、毀損等罪嫌移送台南地檢署偵辦，陳嫌被諭令3萬元交保候傳。

綽號「大頭」的35歲陳嫌，平日在沿海一帶率眾滋事，但凡忤逆其意，動輒恐嚇、暴力毆打他人，還追到受害者家中砸車，流氓行徑令鄉里頭痛又不敢報警。

陳嫌等人率眾滋事砸車。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

學甲分局接獲情資後，持續溯源確實集團犯罪事證，28日執行拘提陳姓主嫌及集團成員等9人到案，並查扣犯案手機、球棒及二級毒品安非他命10包（27.69公克）等犯罪證物，目前有5名被害人提出告訴，警方呼籲其他被害人也能出面指證。

警方查獲陳嫌等人犯罪證物。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

學甲分局長王子雄表示，學甲分局加強防範轄內各種犯罪發生，強力掃蕩黑幫分子，遏制暴力挑釁，絕不妥協，並呼籲民眾平日查覺任何犯罪活動，勇於挺身向警察機關報案，警民攜手共同打擊不法，維護社會治安。

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