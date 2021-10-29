桃園一名女學生打完BNT疫苗後裝葉克膜，甚至傳出可能需要截肢，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥低調回應，目前接種BNT疫苗後發生心肌炎共15例，其中1例住院中，「家屬不希望透露太多，我們都有掌握」。

莊人祥表示，目前青少年接種BNT後共發生15例心肌炎，分別為12例男性、3名女性，其中1例住院中，其餘皆已出院或門診追蹤中，指揮中心都有持續關懷，衛生局也有掌握狀況。

國內陸續傳出接種BNT後不良反應事件，是否會影響青少年第2劑接種計畫，莊人祥說明，近期會提供第2劑意願書給教育單位先發下去調查意願，我們也會同步請ACIP專家做討論。青少年接種第2劑將不會納入平台預約，會視疫苗到貨量來提供給縣市衛生局，並安排校園接種，期程尚待規劃。

國內昨（28日）通報接種後不良反應共116件，其中包含4例死亡，分別為3例AZ及1例莫德納。莊人祥說明，AZ接種後3例死亡個案為59到86歲，接種後1到23天發生；莫德納接種後死亡個案為66歲，於接種後1天發生。

另外，有民眾接種疫苗後出現不良反應，雖有就醫但醫師不願意協助通報，導致無法依循規範預約混打。莊人祥說明，只要經醫師診治，無論是醫療院所或衛生局皆可協助通報，而且不一定要和疫苗有相關，只要有任何疑慮都可以通報。