TPK-KY宸鴻（3673）公告2021年第三季自結營運成果，自結合併營收為251.7億元，歸屬於母公司之稅後淨利為2.8億元，稅後稀釋每股淨利為0.69元。累計今年前三季歸屬於母公司之稅後淨利約9.5億元，稅後稀釋每股淨利累計達2.34元。

宸鴻第三季自結合併營收為251.7億元，在面對市場供應鏈缺料等問題下，整體營收仍較前季成長2.4％。其中，手機產品雖逢新舊世代轉換期，但公司第三季整體小尺寸產品營收較前季增加11.7％，而平板電腦、筆記型電腦及大尺寸平板電腦產品則因受到供應鏈問題影響，營收僅維持與上季相當。第三季營收比重以筆電及大尺寸平板電腦產品佔比最高，達48％，平板電腦產品佔比次高為27％。第三季雖產品組合不佳，惟毛利率仍自第二季4.0％略增為4.2％，營業毛利達10.5億元，季成長7.2％。第三季營業利益為1.5億元，營業利益率達0.6％，歸屬於母公司稅後淨利為2.8億元，每股稅後淨利為新台幣0.69元。