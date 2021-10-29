過去10年女性自科技系所畢業的占比約22~25％，但據中工會2019年的調查，女性工程師占比卻僅13％，如何讓科技業留住更多女性，由台灣52家科技組織聯合籌辦的「2021女科技人大會─科技女力進行式」，將在12月11日線上登場。

大會召集人中華民國光電學會副理事長洪瑞華表示，「台灣的性別平等指數在亞洲排名最高，女性雖屬少數，卻已在科技職場扮演重要角色。多元、包容的團隊與領導、性別友善的求學與工作環境，正在成為驅動全球學術、產業與社會發展的國家競爭力。期盼凝聚共識，吸引更多女性加入，持續擴大專業影響力。」

這次會議由中國工程師學會（中工會）、中華民國光電學會、台灣女科技人學會、國際電機電子工程師學會（IEEE）中華民國分會以及國立陽明交通大學主辦，獲得52家專業學、協、公會共同參與，以及科技部與台積電文教基金會的支持，是科技界首次大會師，表達對女科技人參與的歡迎與支持。

據2019年中工會調查，職場女性工程師占比僅13％，相較過去10年大學理工系所女性畢業生占總人數22~25％，人才流失嚴重。中國工程師學會理事長施義芳表示，未來將為工程與科技領域提供建立「多元與包容」團隊的培訓、推動更友善的工作與學習環境，歡迎有志女性加入工程師的行列。

參與籌辦的組織均提供支持科技女性的行動方案，肯定女性已有的優異表現，更期盼女性的加入。

「2021 女科技人大會」邀請在科技領域領航的專業女性，在台灣教育與產業朝向優質化及永續發展的重要時刻，期盼更多當代科技女性的圖像與榜樣，能深植年輕世代心中，讓職業與生涯有更多選擇與可能。大會將邀請英業達集團人工智慧長陳佩君主題演講「科技業之典範轉移：從AI女力談起」，分析人工智慧應用及其對多元人才的需求，將如何促使科技業典範轉移。

接著有二個論壇場次，「全球永續發展之女性角色」邀請到成功大學校長蘇慧貞、力麒建設董事長郭淑珍、上銀科技總經理蔡惠卿、台積電何麗梅資深副總及國泰金控投資長程淑芬；「領導角色與帶領前行」邀請到慈濟大學校長劉怡均、Onward Therapeutics董事長葉常菁、台大凝態中心特聘研究員林麗瓊及金融消費評議中心董事長林志潔。

這些女性為永續發展及領導角色分享智慧與經驗。最後由科技部次長林敏聰、國際女科技人聯絡網副會長宋順蓮及美光科技處長張嵋嵐引言，全體與會者圓桌討論「突破框架的友善場域實踐」，為積極吸引與留任女性科技人才尋求解決方案。

超過60位來自各領域女性與男性科技人組成的大會籌備委員會期盼，藉著大會凝聚支持女科技人的力量，形成跨產、政、學、研的聯絡網，展開後續交流、引導與相互學習，更配合對科技領域的「多元與包容」調查研究、借鏡國際標竿方案等，讓建立多元團隊並巧妙運用的觀念與能力深植於科技界。