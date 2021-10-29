台灣同性婚姻亞洲第一，但依「司法院釋字第七四八號解釋施行法」規定，僅有親生子女才適用收養規定，致使單身收養的同志結婚後無法用繼親收養等方式共同收養，同志團體認為，使同志收養家庭日常生活，都碰到許多阻礙，如果萬一有親權的家長意外離世，另一方因為沒有「身分」，孩子可能得離開這個家、再次被安置或出養，剝奪孩子在熟悉、穩定環境中成長的權利，嚴重危及孩子的最佳利益，目前也備戰釋憲中。

彩虹平權大平台、台灣同志諮詢熱線協會、同志家庭權益促進會與律師團，於今年4月協助三個同志收養家庭向各地法院提起訴訟，其中一案抗告審於今天開庭。開庭時，法官對收養家庭家長及孩子都非常友善，並對同志家庭主張專法對收養的限制規定違反憲法，明確表示認同，有意裁判停止訴訟聲請大法官解釋，後續程序進行，法官表示將待與合議庭另外兩位法官討論做成決定。

倡議律師團的翁國彥律師指出，現行《司法院釋字第七四八號解釋施行法》第20條限制同性配偶只能收養配偶「親生子女」，違反憲法上的平等權、家庭權與收養自由，也已違反兒童權利公約，期待大法官可以針對同婚專法的相關規定，依據兒童最佳利益作出解釋。

而長期投入收出養服務的勵馨基金會也表示，從過去的收養實務工作中發現，同志伴侶往往比異性夫妻做了更多努力，包含親職知能、心理建設、出櫃議題、完備親友支持等，但現行法規讓同志結婚，卻不讓他們收養，站在守護「兒童最佳利益」及「性別平等」的立場，根本的解決之道還是盡速修法開放同志配偶共同收養無血緣的孩子，弭補這塊立法缺憾，還給同志家庭及孩子完整保障。