依據統計，我國平均每天有8人死於道路交通事故，且其中有1位是行人、5位是機車騎士；另我國18歲至20歲族群的交通事故死亡率明顯比OECD國家高，在在顯示國人交通安全意識有待提升。交通部與教育部花了近2年合作完成我國第一部系統性交通安全教材，29日並由交通部長王國材與教育部長潘文忠扮演「交安隊長」，期許學子們每天快樂出門、平安回家。

王國材與潘文忠今日共同在華山文創園區出席記者會，介紹國內第一部交通安全教材，該交通安全課程模組並從110學年起納入校訂課程或融入課程，共同關懷學子的交通安全基本能力。

潘文忠表示，「交通事故」是未滿18歲兒少的事故傷害主因，而我國未滿12歲兒童被汽車撞的交通事故類型，又以「穿越道路中」與「衝進路中」為主。他特地以國小中、低年級的行人教案，提醒學生通過路口要注意：「在安全地點停等」、「過馬路盯住來車」、「注意車輛警示音」。

至於兒少自行車交通事故型態，主要是車與車的「側撞」、「路口交岔撞」、「同向擦撞」，王國材也現場示範國小高年級及國中的自行車教案，提醒學童騎自行車要注意「擺頭察看前後左右有無來車」、「做出左轉或右轉手勢」、「轉彎或變換車道」，平時並應培養「落實義務與規範」、「停讓行人優先行」、「通行路權需熟悉」的認知與行為。

王國材強調，近年來，交通事故嚴重程度有上升趨勢，有6成交通事故發生在「路口」，每年約1300人在路口車禍死亡，造成許多家庭永遠的傷痛。交通部今年擴大推動「交通安全月」，以「路口安全」為主題，呼籲大家遵守「路口慢看停，行人停看聽」，希望喚起國人重視交通安全意識。

交通部與教育部預計11月中旬再舉辦「交通安全兒童表意座談會」，邀請縣市兒少代表與專家分享看法。未來，交通部與教育部將鼓勵依不同學校類型，增加「一般學校」、「偏遠學校」、「非山非市學校」等學校的交通安全教案，讓學子們快樂平安成長。