一名葉姓阿伯在夜市買章魚燒時，沒忍住慾望，竟出手掐捏在前方等候的女子屁股，阿伯被抓包後還出狂言，「又不是多漂亮，摸一下又不會怎樣」，慘被對方報警提告。苗栗地院審後，依違反性騷擾防治法處拘役40日，得易科罰金4萬元。

判決書指出，葉姓男子5月8日去逛苗栗苑裡夜市，在等候購買章魚燒時，出手摸了在前方排隊的女子屁股，女子嚇得大叫，但阿伯見狀卻回覆，「又不是多漂亮，摸一下又不會怎樣」、「就算你們報警後，我還是找得到你們」等語，女子的丈夫聽完氣炸，立刻報警處理。

案經起訴，苗栗地院法官認為，葉男僅為了個人私慾，不尊重他人身體自主權利，對被害人性騷擾，已對其造成心理上的陰影與影響，考量葉男坦承犯行，審酌其社經地位後，依意圖性騷擾、乘人不及抗拒而為觸摸其臀部之行為，處拘役40日，如易科罰金，以新台幣1000元折算一日。可上訴。

性騷擾防治法第25條明定，意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處之行為者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣10萬元以下罰金。屬告訴乃論。