第四季為傳統消費旺季，記憶體品牌十銓(4967)、威剛(3260)有志一同強推電競相關產品，搶攻電競市場商機。

十銓科技推出T-FORCE CARDEA A440 PRO M.2 PCIe SSD，強調該固態硬碟具業界極致速度，實現連續讀寫速度達7400/7000MB/s的旗艦級規格，直逼Gen4x4頻寬理論速度上限，瞄準電競玩家。

十銓指出，CARDEA A440 PRO黑曜武神搭載全新升級的特殊專利鋁鰭散熱片，研發最佳風流排熱結構，並以多層次鋁鰭式排列增加散熱表面積，大幅提升熱能散逸效率，精密研發的排流及表面散熱雙重設計使A440 PRO黑曜武神相較於裸片固態硬碟運作時有效降溫48%。

十銓科技日前才新發表T-FORCE VULCAN DDR5桌上型電競超頻記憶體，本體採用鋁合金一體成形沖壓製程，搶攻超頻新世代商機。

威剛科技旗下電競品牌XPG日前也首度推出DDR5電競記憶體模組產品，且一次推出RGB與標準款式。

威剛XPG推出LANCER系列DDR5電競記憶體模組，LANCER系列為XPG推出的首款DDR5電競記憶體模組，突破DDR4的速度瓶頸，訴求讓玩家感受到全新世代的極速。此外，內建PMIC(電源管理晶片)與ECC(校正錯誤碼)等新技術，讓LANCER系列DDR5電競記憶體可更快也更穩定的運作。

考量到各市場與玩家特性不同，LANCER DDR5系列推出RGB款式與不發光標準款式。進入DDR5世代，XPG推出的全新LANCER系列DDR5 電競記憶體模組，鎖定電競玩家與超頻玩家族群。