TPK-KY（3673）公布第3季財報，單季歸屬於母公司稅後淨利為2.8億元，每股盈餘為0.69元；累計前3季歸屬母公司稅後淨利9.5億元，每股盈餘2.34元。

總計TPK第3季合併營收251.7億元，在面對市場供應鏈缺料等問題下，整體營收季增2.4％。其中，手機產品雖逢新舊世代轉換期，但第3季整體小尺寸（＜7吋）產品營收季增11.7％，平板電腦（7-11吋）、筆記型電腦及大尺寸平板電腦（11-16吋）產品則因受到供應鏈問題影響，營收僅維持與上季相當。

第3季營收比重以筆電及大尺寸平板電腦（11-16吋）產品占比最高，達48％，平板電腦（7-11吋）產品占比次高為27％。雖然產品組合不佳，惟毛利率仍自第2季4.0％略增為4.2％，營業毛利10.5億元，季增7.2％。

第3季原料成本為209.5億元，因原料成本占比較高的智慧型手機產品出貨比重略增，使得整體原料成本占營收比重由上季83％增加為83.2％；第3季人工成本為16.6億元，占營收比重自第2季6％增加至6.6％。

單季折舊攤銷費用為10.5億元，為2013年以來新低，占營收比重由5.0％降為4.2％。第3季營業費用為8.9億元，占營收3.5％，較上季的7.9億元增加，主要因新產品打樣成本增加及運輸成本略增所致。營業利益為1.5億元，營業利益率0.6％。

第3季淨利息費用920萬元，外匯淨收益4000萬元；第3季底存貨約為97.1億元，較上季86.7億元增加，主要受到供應鏈下游出貨不順暢影響；資本支出約2.2億元。