醒吾科大觀光休閒系學生王雅雯參加駐台北韓國代表部主辦2021韓語演講比賽，這項比賽往年大多是文化大學及政治大學韓文系同學參賽，王雅雯初生之犢不畏虎，以喜愛韓國文化為啟發，把對語言學習的熱愛及過程引申出新穎主題，充滿自信的演講拿下了第三名佳績。

醒吾觀光系王雅雯(左)不畏懼其他大學參賽的韓語系學生，充滿自信的演講勇奪第三名。 (醒吾科大提供)

醒吾科技大學正舉辦營造友善校園系列活動，王雅雯協助金聖姬老師一起烹飪韓國美食。(醒吾科大提供)

王雅雯從小學開始喜歡Super junior，為了追星開始觀看韓國綜藝節目，也練就韓語聽說能力。上韓文課時老師發現她很有天賦，在選修多門韓語相關課程後，王雅雯韓語能力進步神速，畢業前已經可以和老師全程韓語對話，在醒吾德成韓語教育中心主任金聖姬鼓勵與推薦下，決定參加韓語演講比賽，上台展現韓語能力。

醒吾德成韓語教育中心透過定期舉辦活動，由金聖姬老師(左)將韓國文化與美食分享給醒吾學生。(醒吾科大提供)

今年演講比賽的主題由參賽者自訂，王雅雯將自身學韓文的經歷作為主題，但又害怕主題不適合演講，於是與金聖姬老師討論。金老師覺得題目很貼切，而且王雅雯韓文演講的經驗，以學習歷程為主軸較有趣、也比較好發揮。比賽後，當王雅雯看到觀眾們露出微笑，才讓她放鬆下來！

醒吾德成韓語教育中心除了推廣韓語教學外，還有一對一韓語諮詢、韓語通識課程規劃，也會定期在校內舉辦韓國文化節日，透過KPOP、摺紙、烹煮韓式料理等活動，讓學生在校內也能接觸韓國文化。

醒吾科大外籍生眾多，校園瀰漫國際多元文化學風，在全校師生共同努力下，去年獲教育部評選為北二區友善校園大專校院卓越學校。今年創校56週年校慶，學務處特別規劃營造友善校園系列活動，包括越南、印尼等東南亞學生大秀傳統民族舞蹈，金聖姬老師與王雅雯也共同主持韓國文化美食體驗活動，吸引熱愛韓流及香辣食物學生爭相嚐鮮！

醒吾德成韓語教育中心除了積極推動台韓文化交流，也提供韓國交換學生資訊，如申請韓國學校、教育部獎學金等，並協助學生考取韓文TOPIK檢定。金勝姬老師歡迎對韓語有興趣的學生從微學分課程接觸韓文，一起打造醒吾歡樂的韓語學習環境。