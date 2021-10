【愛傳媒藺奕專欄】Passion is the most important currency you need. 美籍華裔導演Evan Leong說。

從發想到完成歷經13年,電影劇情長片《Snakehead》10月29日就在全美正式上映了。這位蓄著極酷髮型的導演是華裔第三代,他執導紀錄片《Linsanity》(林來瘋)便深受好評,也是王建民紀錄片《後勁》的製片Brian Yang還因此入圍金馬獎,奧地利籍的女主角Shuya參與過《臥虎藏龍》,其實是一位天性開朗的台灣女孩,我很榮幸和這群優秀的年輕人一起合作,那已經是2017年的春天了。

改編自真實故事:一位從中國福州偷渡到美國的女子,如何在紐約中國城生存下來的史實,卻因為川普剛剛上任、美中關係緊張,導致無法親赴福州取景,「買機票!我帶你去金門場勘。」翻完劇本,我跟美國外聯George自信滿滿地說。

電影講邊缘人、江湖人,被傷害和污損的人,他們身不由己,來來去去出賣自己,但都頂天立地,有自己的驕傲和力量,不顧一切都要活下去,這和金門人的氣質非常近似。

當時Evan帶著劇組在佛羅里達拍戲,幾經轉機抵達台北再赴金門,已經極度疲憊了,原本必須被迫放棄的福州場景,因為我們在金門的安排超乎預期,居然興奮到恐慌症發作,一個人關在房間裡改劇本、加戲。我看到他的神情,他的肺似來到陸地的海魚掀起紅鰓急促地起伏,對幾場戲的安排都像按壓沐浴露最後幾泵時那樣,看著它一點點被消耗卻不知道什麼時候才能完全被耗盡。

之於我,外聯製片的工作,比如魷魚鑽入油井、或者沙漠中出了問題的膝蓋,所有不被期待的事物全堆在這裡,跟玉山主峰一樣高,每一天忙到深夜,我都告訴自己這一天是榮耀的,這一天我已經找到祂的意義,再来能有一夜好眠,就是富餘了。

一早,人在舊金山的攝影師Anson發文tag我,說我們這群人doing some crazy shit. 我很感動,都說感情鐵不鐵、不怕胃出血,我必須把這一切榮耀歸功給我的金門兄弟:海龍部隊的陳念誠大哥、蔡其炮一家人、楷元、明聖、楷哥以及我的表弟歐陽儀雄議員,格外感謝金合利鋼刀提供協拍、老板吳增棟招待全牛大餐的殺青酒,並親手打造一把刻上《Snakehead》的金門鋼刀送給導演帶回美國,所以我說「酒肉朋友」這個詞的發明是中文世界最大的冤案,我愛我所有的酒肉朋友,當你有需要的時候,他們都會站出來,無論大小,不分緩急,事事用心。

因為親身參與,我才知道拍電影的這一切有多難,不僅有繁瑣的程序,還要時時刻刻和自己心中的軟弱、猶豫和自我厭棄角力,並得不止一次忍住被人否定的陣痛重新站起來。

安心做螺絲釘就可以流利地過好一生,這樣的時代早就過去了,倒不如勇敢一點,到大風大浪裡去野蠻一把,預祝美國票房長紅,咱們台北見囉~

