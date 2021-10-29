【愛傳媒滾動力頻道專欄】台灣的籃球史上，有這樣的一位球員，有高度、準度、速度，有切入、三分能力，能搶籃板、能防守，強大的天賦，不凡的身手，在籃球場上幾乎無所不能。

在SBL時期從MVP、籃板王、抄截王、灌籃大賽冠軍諸多獎項都拿過，在場上的田壘，是一個無解的存在，而他的天賦與能力，讓大房東曾文鼎也說：「現在年輕的球員可能連田壘的車尾燈都看不到」。

在國際的比賽中，他往往防守的是對方的強勢洋將，同時在進攻端又是敵隊的重點看防對象，多年來在中華隊裡有著極為重要的位置與貢獻。

從高中、職業、中華隊、挑戰NBA，田壘在不同的階段都創造了歷史與奇蹟，締造的記錄不勝枚舉，可以說是台灣球員的天花板，以前沒有這樣的球員，未來可能也很難。

如今，壘哥已經退休，他離開的腳步讓許多人不捨，但長年征戰的傷勢讓他不得不掛起戰袍。

退休的影片，壘哥說「謝謝籃球，謝謝你們一路與我同在」，但我們更應該說，「謝謝壘哥，謝謝你帶給台灣籃球的一切」。

雖然壘哥的步伐已經邁出球場，淡出舞台，但在我們的心理，仍一直會有1號奔馳在球場的身影，而我們也不會忘記，在台灣的籃球史上，有一種強大，叫「少俠——田壘」。

作者為影片創作頻道

照片來源：滾動力頻道截圖。

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