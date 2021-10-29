美國有線電視新聞網(CNN)27日刊登我國總統蔡英文專訪，雖然她承認美軍在台，但不願說明具體人數；但CNN卻引述美五角大廈紀錄，披露在台美軍人數已成長3倍。對此，紐西蘭奧克蘭安全諮詢公司第36平行評估（36th Parallel Assessments）主管布坎南（Paul Buchanan）認為，重點不在於人數，而是台灣的年輕人愈來愈不願意服兵役。

CNN指出，雖然蔡英文不願證實駐台美軍人數，僅表示「並沒有外界想像的那麼多」；但從五角大廈的紀錄來看，駐台美軍的人數已由2018年的10人，成長到2021年稍早的32人，成長約3倍。

布坎南認為，目前仍不清楚少數的陸戰隊能為台灣軍隊帶來何種過去所沒有的能力；但台灣更大的問題是，年輕人愈來愈不願意服兵役。這樣的情況如果持續惡化，情勢恐怕無可避免會改變。

新加坡國立大學政治學系副教授莊嘉穎則指出，在台美軍一部份是駐紮在美國在台協會(AIT)的陸戰隊隊員。AIT是美國實質上的大使館。

他強調，「但我懷疑，就算在台美軍人數增加，能夠增加多少」。此外，「美軍在台的目的就是協助訓練，而不是參與實際作戰或備戰」。換言之，認為台美並肩作戰的人恐怕會大失所望。

他還表示，事實上，台灣軍隊也在美國進行訓練。例如，2021年4月26日的報導就指出，有4架F-16部署至美國執行訓練任務。