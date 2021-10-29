下屆台中市議員選舉，民眾黨將推出10席參選，進軍市議會，多名有意參選市議員的人選戰力十足。（盧金足攝）

民眾黨高虹安說，明年市選議員，台中市議員17個選區中，民眾黨將推出10席人選參選。（盧金足攝）

台中市第2選區陳柏惟罷免過關後，中央已決定11月9日補選，民眾黨立委蔡壁如、高虹安28日到台中宣傳民眾黨公投立場時表示，會等國、民兩黨人選出來之後再做考量，如果藍綠推出人選符合民意，民眾黨就沒有必要一定要參與這次選戰；但強調下屆台中市議員選舉將推出10席參選，進軍市議會。

民眾黨台中市黨部今日下午在秋紅谷教育中心舉行1218公投護台灣台中巡迴座談會，蔡壁如、高虹安出席分享，針對媒體詢問台中第二選區補選，民進黨是否會派出人選，受訪時表示，可能要看說國、民兩黨人選是否優秀，民眾黨對人選一直在培養人才，也展開徵詢，有多人表達參選意願。

民眾黨台中市黨部主委張仲翹表示，目前進行人選的訓練跟培養，藍綠推出的第二選區立委補選人選，符合台中的民意，民眾黨就沒有必要，一定要參與這次選戰。

高虹安表示，民眾黨主要目標還是以2022、2024年選舉為主，明年市選議員台中市議員17個選區中，將推出10席人選參戰，很多為艱困選區已有人有願意，披民眾黨戰袍掛的優秀人才投入市議員選舉。