致伸(4915)法說會後，今股價收盤站回季線，盤中一度挑戰半年線反壓。經營階層掛保證，致伸第四季營收季增雙位數，全年EPS挑戰歷史新高。
致伸鏡頭模組目前已經拿下了3家EV車廠的訂單，包括特斯拉、Rivian和一家大陸業者。以特斯拉而言，致伸共拿下一部車9顆鏡頭模組的4顆，特斯拉ADAS前鏡頭主要競爭者是LG Innotek、其他鏡頭競爭者主要則有SEMCO，啟碁(6285)等。前鏡頭技術要求較高，致伸也利用客製化生產設備供應美系大廠。致伸車用鏡頭模組營收目前放在VT（視覺影像）的產品項目別，未來待車用電子相關的營收占比達2位數，可能會再獨立一項「車用電子」產品別。致伸目前車用訂單，都僅限於EV，未來也將延伸到傳統車廠和大型汽車供應鏈。
公司預估Q4營收季增雙位數，主因Audio產品旺季，帶動訂單成長，各產品別營收預估：1.Interface: 年增雙位數，新事業比重持續增加，未受WFH減少後衰退的影響；2.VT:警用相機高復甦成長率與汽車ADAS穩健成長；3.Business Equipment: 高年增率，主因4Q20低基期與返回辦公室需求，部分受缺料影響；4.Audio: 季增雙位數，主因傳統旺季與零組件缺料產品遞延。
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