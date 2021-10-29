近期台股隨美股走強進而站上季線，甚至重回萬七關卡，卻在高檔後即遭外資賣壓出籠拉回，大盤指數在17000點上下震盪。但今天集中市場和櫃買市場電子成交比重平均近7成，法人喊Q4大盤主流重回電子股。

中信關鍵半導體ETF經理人張圭慧表示，台股交易量隨法說行情呈回溫跡象，緊接著面臨Q4傳統旺季行情，盤面資金聚焦電動車、元宇宙、低軌道衛星和半導體等熱門題材，建議投資人慎選長線展望明朗的產業。

張圭慧表示，近期IC設計與晶圓代工族群接力召開法說會，其中IC設計受惠各項業務持續成長，每股盈餘成長達雙位數，顯示產業拉貨力道強勁；晶圓代工則受惠晶圓設計、代工產能與價格走勢持續向上，財報表現符合市場期望，長期半導體應用需求仍持續增長。

美股大型企業財報表現亮眼，納指與標普同創新高。對此，中信綠能及電動車ETF經理人張士琳表示，美股此波漲勢可望帶動台股表現，包含車用及相關電子類股表顯亦相對強勢。集中市場今電子成交比重達62％，櫃買市場電子成交比重達更高達76％。數據顯示，電子成交比重呈現升溫，代表後續電子股仍為台股大盤重點，建議投資人可以在選股上橫跨車用電子的類股或相關ETF的方式，兼顧通用題材的獲益。

展望下周國際股市重點，一、美國預計下周公布製造業與服務業採購經理人指數，觀察該指標能夠了解製造業供應鏈是否有所改善，及服務業在疫情逐漸改善情況下，成長動能是否持續。二、美國預計下周公布有「小非農」之稱的ADP非農就業人口，為非農就業指數的領先指標。目前市場預期ADP就業變動仍有40萬水準，顯示勞動市場復甦動能依然持續，觀察該指標能了解就業市場緊俏的狀況是否有所緩解。