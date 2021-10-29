電動車新創公司Lucid Group周四股價一度飆漲47%，前一日該公司證實首批價格約16.9萬美元的Air Dream Edition高階版電動車將於周六起交付給客戶。

Lucid周四收盤大漲31.31%，為35.48美元，盤中最高升至39.78 美元，創下該公司在7月26日借殼上市以來的最高點。

不過這個價格仍然遠低於今年2月傳出Lucid即將與「特殊目的收購公司（SPAC）」Churchill Capital IV Corp.達成上市協議的消息時，該空殼公司股價創下的52周高點（每股近65美元）。

Lucid已經邀請部分Air Dream Edition的預訂客戶親自到加州總部取車，但未透露有多少人受邀參加這次的交車典禮。

該公司發言人拒絕透露目前Air Dream Edition電動車的產量為何，僅表示會繼續提高產量。

Lucid表示，預計將先交付520輛Air Dream Edition頂級版電動車，之後再交付較平價的車款。

根據7月發布的投資人說明書，Lucid預計2022年生產20000輛 Lucid Air電動轎車，營收估將超過22億美元。

根據美國環保局（EPA）的資料，Dream Edition是Lucid特別版電動轎車，售價為16.9萬美元，其傲視同業的續航力可達到520英里。入門款Lucid Air價格自77400美元起跳，之後還能申請最高可達7500美元的電動車聯邦扣抵稅額。

Lucid周四亦宣布將於11月15日發布上市以來的第一份業績報告，並舉辦上市以來的第一場法說會。