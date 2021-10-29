以一首〈我的歌聲裡〉走紅的歌手曲婉婷，7年前爆出她公務員母親張明杰因涉嫌貪汙被捕，牽扯金額高達約3.5億人民幣，約15億台幣，最重恐判死刑。但曲婉婷仍不願放棄，今年初更發文透露「望媽媽的案件在2021能有一個答案」，近日官方揭露張明杰案的重要主角之一魏奇終於回國投案，案情有望迎來大進展。

據知，張明杰原本是公務員，頭銜是哈爾濱市發改委副主任，7年前驚爆捲入涉貪疑雲，人便從當時就遭受關押至今，導致遠在加拿大的曲婉婷相當心急，兩年前表示：「心痛，但還要相信法院一定會給出一個公平公正的結果」，今年1月她向網友道賀新年，不忘補充：「這些年，無論我在哪裡，都堅定的擁護和維護我國的憲法，我深知法律的權威源自人民的內心擁護和真誠信仰，我對它飽有信任感，在近7年裡，無論面對多少人言可畏我總是告訴自己，人言何所畏，法律才是唯一的準繩。望媽媽的案件在2021能有一個答案。祝大家平安團圓！」。

張明杰案出現轉機，相關嫌疑人魏奇回國投案。（圖／翻攝自中國新聞周刊微博）

今(29日)據《中國新聞周刊》報導，近日中央紀委國家監委網站發布消息，在檢警努力下已將張明杰案職務犯罪嫌疑人魏奇送回大陸投案，據知魏奇是哈爾濱市私人營業主，涉嫌向國家工作人員行賄，2014年9月張明杰在哈爾濱市發改委副主任、市城鎮化建設領導小組辦公室主任任上被查，就在張明杰遭捕前夕，魏奇感覺「苗頭不對」，便稱人在加拿大的太太腰間盤突出，火速決定出國。

張明杰案出現轉機，相關嫌疑人魏奇回國投案。（圖／翻攝自中國新聞周刊微博）

報導指出，張明杰案訴訟歷時7年，期間兩次開庭審理，張明杰的哥哥張明喆聽聞魏奇投案後表示：「我覺得魏奇早就應該回來」，據知魏奇是先發置業公司的副總經理，與張明杰有不少房產開發事項往來，張明喆也曾聽妹妹說過這個人，並透露魏奇從事房產開發的手法和別人不同，「他都是開發一些獨棟。跟一些人不同，他都是成立一個公司，開發一個項目，項目做完了，就把公司『滅籍』，如果再幹什麼項目，就再成立一個公司」。

而張明杰涉貪的導火線是當時負責進行哈爾濱市原種繁殖場改制被舉報不合理，魏奇便是原種繁殖場改制後的「接盤人」，一位張明杰案的委託律師受訪時預言，魏奇投案肯定對案情「影響很大」，並指出：「張明杰的案件，當初要定貪污罪，後來不定了，改成定調成收賄」，相關單位一直在查行賄、收賄等證據，同時並沿線查明魏奇的涉案範圍。