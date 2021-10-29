屏東縣政府與牡丹鄉公所，29日上午在牡丹水庫內，辦理「牡丹社事件故事館」與「落山風風景特定區概念館」聯合開展活動，吸引許多地方民意代表與地方仕紳熱情參與。由牡丹國中等當地學校所帶來的傳統樂舞展演，天籟般的歌聲在山谷中迴盪不已，彷彿憑弔著早期先民的壯烈。

屏東縣長潘孟安說，「牡丹社事件」深深影響台灣近代史，希望藉由硬體場館的整建，帶領民眾進入當地排灣族的住民生活，身歷其境感受19世紀台灣歷史與國際社會交會的關鍵時刻。

潘孟安表示，縣府團隊積極保留牡丹社事件相關的口述歷史、硬體設施與物件等，特向文化部申請「牡丹社事件再造歷史場域計畫」，並由牡丹鄉公所大力協助與推動本場域計畫。館內採用最先進的AR科技，虛擬實境導覽，帶領參觀民眾深入其境，恍如置身歷史現場，重返1874年牡丹社事件，不僅透過圖示解說，精闢講述1867羅妹號事件及牡丹社事件，故事館內更有定時播映的環形劇場，令人身歷其境。

潘孟安表示，由縣府交通旅遊處所策展而成的「落山風風景特定區概念館-風面來襲」，以風景特定區內的未來建設作內容規劃，以落山風作為貫穿展館的元素，依據不同村落特性，融入五感體驗，民眾可在展區中感受落山風、聞野薑花香氣、聽古謠，觸摸原住民手工藝品等。展覽也以牡丹鄉原住民母語作為展覽語言，並邀請當地族人一起討論與設計展示內容，讓展示不是單一論述，更是融入在地意見與聲音，希望讓民眾更了解此區域風土民情的重要性與獨特性。

屏東縣政府指出，概念館中由屏南區社區大學「半島之美攝影班」作品呈現，師生共同辦理「牡丹印象-旭海之美」攝影展。這群師生長期都用攝影機記錄半島美麗的景象，這次提供20幅作品，呈現牡丹鄉相關人文及景觀風情，與「旭海-觀音鼻段」自然美景、及鄉內特有景點、人文風情等，透過這群師生長期在地觀察及運用鏡頭所紀錄下的地方影像，與大家分享牡丹之美。

今年適逢牡丹社事件147週年，牡丹鄉公所將牡丹社事件視為當地重要歷史及文化資產，每年皆會辦理牡丹社事件紀念相關活動。而今年也是「旭海觀音鼻自然保留區劃設10週年」，保留區範圍涉及旭海部落傳統領域，為尊重當地部落自主，縣府今年建立與部落共同經營管理合作模式，可見不僅是這兩館的展示呈現，而是整個牡丹鄉都是生態博物館。

未來牡丹社事件故事館將由牡丹鄉公所營運管理，「落山風風景特定區概念館」與攝影展至111年2月28日結束，雙館目前假日皆有安排導覽解說，非假日需向牡丹鄉公所農觀課預約，預約電話為08-8831223，開放時間為上午9點至下午4點。