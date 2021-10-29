總投資金額預估超過80億元的「台中洲際棒球園區．漢神洲際購物中心」，今（29）日舉辦盛大的開工動土大典，宣告南台灣百貨霸主-漢神百貨正式插旗台中，加上眾所期待的「台中巨蛋」預計2022年動工，未來北屯區將成為中台灣休閒娛樂核心重鎮，為區域房市吃下定心丸！包括11期、14期、北屯機捷特區、潭子弘富等四大重劃區，預售案價格每年正以二至三成跳漲，屢創新高！

位於台中市北屯區崇德路與崇德19路口的「漢神洲際購物中心」，初步規劃為地上7層、地下4層的購物商場，總樓地板面積5.2萬坪，其中購物商場營業面積達3.4萬坪，面積比已擁有年營業額140億元的高雄漢神巨蛋面積更大，未來將引進百貨精品、影城、運動體驗、數位科技、餐飲美食、休閒娛樂等業種；單是汽車停車位就高達2500個，機車停車位4000個，將是台中市區停車位最多的購物商場。

永慶不動產北屯十期生態園區店科長廖啟元分析，北屯區近年發展迅速，捷運系統、74號環線及國道一號形成完整交通路網，松竹、崇德、昌平三大商圈挹注完整機能，更有巨蛋、漢神購物中心兩大重磅題材加持，也使北屯區在移入人口數、房屋移轉棟數等數據上蟬聯中台灣之冠，剛性需求不墜。

尤其北屯區內重劃區眾多，擁豐富綠地及完整街廓，吸引各大品牌建商接連搶進，房價持續堆疊，補漲動能強；其中，擁品牌加持的個案更是炙手可熱，無論預售及成屋市場常傳出銷售捷報。

觀察「漢神洲際購物中心」鄰近區域預售案，11期指標性個案「龍寶愛臻邸」，基地位於823公園第一排，928檔期正式進場，產品規劃53-78坪3-4房，開賣三天即傳出近完銷佳績，每坪成交均價站上5字頭，創區域行情新高。

此外，全台開發面積最大的14期重劃區，未來預計將有200塊完整基地等待開發，後勢可期，新案預售價格從5字頭起跳！其中，指標性預售案「陸府織森」，位在14期東側的「823公園仁美特區」，基地面積約1400坪正對綠地公園第一排位置，產品規畫48坪與54坪3-4房，雙十國慶正式開賣，銷售傳出捷報，目前已經提前開工動土！

而雙橡園首次跨足北台中，慎選14期「水湳生態公園」第一排且四面臨路的完美基地2924坪，打造全區唯一獨棟鋼骨大樓，並將雙橡園開發的「豪宅3.0」完整帶進此案，無論基地位置、面積與產品規劃皆是區域首見，已倍受中台灣層峰人士與雙橡園粉絲熱烈關注；後續則有林鼎、元鈞、鼎固、新業等建商積極規劃中，可望於第四季至明年第一季陸續進場推案。