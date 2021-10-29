因為學生時代參與親友的買房過程，對房仲留下好印象！永慶不動產南崁特力光明加盟店經紀人李致杰大學畢業後就加入房仲業。不過工作幾年後卻因為生活品質不佳等因素，轉換跑道到精品銷售，直到去年才又重回房仲工作、加入永慶不動產。即使歸零重新出發，他成績依然表現亮眼，半年內就成交14件，收入超過120萬，比起過去不同階段的年收入都更高。

就讀真理大學運動管理系時，李致杰曾在運動行銷公司打工，也到知名涮涮鍋品牌工作2年左右，由於企業主打高檔貼心式服務，從中學習許多與顧客互動、應對進退的方式。雖然畢業前，有運動行銷公司試圖網羅，但由於他對於房仲經紀人工作印象深刻，加上賣房子收入較多、成就感更高，想說趁著年輕挑戰看看，畢業後就加入有保障底薪的它牌房屋。

報酬與努力不成正比 為了寶貝女兒加入永慶不動產

在它牌房屋服務3年半期間，平均每年業績平均300多萬元，一年成交20到24件，李致杰苦笑說，這樣的業績雖然在桃園南崁地區表現算不錯，但因為工作時數長，假日也常被切割，日子一久，拼勁容易漸漸喪失，加上年收入始終與百萬年薪有一段距離，於是毅然決定離開。

離開前東家後，李致杰原本打算到澳洲打工1年，讓自己轉換心境，好好看看世界，不料到了澳洲沒多久，就接到老婆懷孕的好消息，所以提前回國，跟著太太一起到桃園機場免稅商店工作，銷售國際知名精品皮件。

去年二女兒即將出生時，李致杰接到老同事的邀約，原來是幾位它牌房屋前店長一起加盟永慶不動產，希望找信任的夥伴一起打拼。雖然離開房仲業多年，李致杰心中不免忐忑，但是想起兩個寶貝女兒的甜蜜負擔，同時深入了解加盟店的獎金制度後，決定再次放手一博、回歸房仲產業。

李致杰去年6月加入永慶不動產南崁特力光明加盟店，第二個月業績就迅速破百萬，15個月來已經接到近60組委託，表現十分亮眼。甚至，今年前10個月累積450多萬元的業績，成交超過20間房子！

李致杰(右一) 為了家庭回歸房仲業，和幾位前它牌房屋店長加盟永慶不動產，今年前10個月已累積450多萬元的業績。(圖/永慶不動產提供)

甩開疫情衝擊 聯賣成交高達5成

專業且細膩的房仲服務，讓李致杰獲得客戶不斷惠顧和轉介！之前在它牌房屋時期的客戶，剛好在他加入永慶不動產不久準備換屋，再度委託他找到理想好房，甚至賣掉之前入手的房子，前前後後協助完成3次交易。「認識這位客戶時他沒有小孩，現在跟我一樣是兩個孩子的爸爸，想不到有機會能繼續為他服務，大家一起成長，真心覺得成就感滿滿、很開心。」

值得一提的是，今年疫情影響最嚴重的5月到8月，李致杰依舊平均每週有1組的委託案，而且9件成交當中，就有5件來自聯賣。他分享，三級警戒期間持續善用集團的「實境找房」等科技工具，為屋主精準找到買方；加上永慶不動產有品牌知名度、有口碑，客戶第一印象好，拜訪客戶時很快就能拉近距離。

李致杰補充，永慶房仲網做得非常好，委託物件放上去、點閱率都很高，再藉由永慶房產集團加盟四品牌「深度聯賣」助攻，帶客戶看房子的選擇性多又廣，更能夠快速幫助客戶找到想要的房子。有時候帶看過程還能利用「行動智能經紀人App」，直接透過手機幫客戶配對案子，超級有效率！

加入永慶不動產一年多來，李致杰除了享受這份工作的挑戰與樂趣，還能陪伴家人出遊，共度甜蜜的時光。(圖/永慶不動產提供)

掌握時間主控權 兼顧家庭、收入成長2倍

有別於過去在老東家想要安排2天以上的休假困難重重，現在的李致杰，可以從事籃球、健身、自行車、爬山、騎重機等休閒活動，甚至每個月都幫自己與家人排定3到5天的假期，享受寶貴的家庭時光。

加入永慶不動產一年多來，太太擔心的工時過長疑慮已經消失！因為行程完全掌握在自己手上，讓李致杰在家庭與工作間取得平衡，重點是同樣的工作時間，現在收入是它牌房屋時期的至少2倍以上。

對於未來工作上的發展願景，李致杰透露現階段還沒有創業計畫，除了持續存錢、把重心放在家人身上，期盼透過穩定、優質的服務，讓買賣雙方都開心成交，並力拼今年業績衝上500萬元，成交超過25間房子。