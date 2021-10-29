受到大規模限電和煤炭等大宗商品漲價影響，大陸紙業漲價潮捲土重來，上游紙業巨頭一天急發6張漲價函；對此，業內人士分析，年底之前，紙價將持續在高檔。大陸紙廠漲價一波接著一波，國內造紙三雄正隆、永豐餘、榮成大陸廠也可望跟進調漲，帶動今（29日）股價上漲2~3%不等。

綜合陸媒報導，9月以來，無論是木漿系的晨鳴紙業、太陽紙業，還是廢紙系的山鷹紙業、玖龍紙業紛紛宣布對部分產品進行提價，紙價迎來全線上漲。

其中，大陸造紙龍頭玖龍紙業自中秋以來已漲價7次，而10月底喊漲動作更是緊急，10月25日下午，玖龍紙業一天內連發4封漲價函，才過了一天，26日再度發出6張漲價函，宣布11月1日起，旗下東莞、太倉等七大基地將全面調漲瓦楞紙、牛卡紙價格，漲幅每噸100元人民幣。

玖龍在漲價函中提到，本次價格調整是由於廢紙、煤炭、化工等原輔料持續大幅漲價，導致造紙成本飆升。

一家山東的紙品業者表示，從去年9月開始紙價就不斷上漲，今年3月價格稍回落，5月漲風再起，經過幾個月震盪盤整，9月再度迎來新一波漲價潮。

從2003年以來，大陸紙漿進口量位居全球第一，至2020年達到3064萬噸，占木漿總消耗量72.8%。

大陸當局今年1月發布全面禁止進口固體廢物公告，紙企的廢紙進口配額也同時清零。低成本的進口廢紙來源被切斷，導致大陸廢紙價格不斷飆漲。

業內人士分析，下半年是造紙業傳統銷售旺季，各類原材料價位依然維持高檔，而隨著紙價頻繁調漲，造紙產業鏈上下游波動將會加劇。