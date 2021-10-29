僅有155公分的75歲陳姓老婦人，日前與兒子童男去一中商圈逛街，不料卻自行脫隊，讓兒子找不到，急得報警，中市警二分局育才派出所員警，獲通報順利尋得老婦人，陳婦看見員警，卻興奮的表示，自己是籃球及桌球國手，曾代表國家出賽，這次回國，卻忘了家在哪。

中市1位32歲的童性男子，前天帶著75歲患有失智症的媽媽到一中商圈逛街，陳婦被被商圈琳瑯滿目的商品吸引，漸漸與兒子拉開距離，童男一不留神就讓媽媽走失了，著急的到處找仍找不到，於是向警方報案協尋。

過了約莫2個小時，台中市警察局第二分局育才派出所接獲一中商圈一家雞排店報案，指出有1位老婦人迷路了需要警方協助，警方火速到場，婦人看見警方到場，非常興奮，開始向警方訴說自己的出國史，並說自己是運動員，專長是籃球跟桌球，還代表國家出國參加籃球比賽，這次剛回國，卻忘記自己的家怎麼走。

老婦人說，我雖忘記我家地址，但還記得名字，警方遂用名字查詢，發現陳姓婦人已被列為失蹤人口，繼而聯絡到陳婦兒子童男來所帶回老母親，但童男尷尬的表示，自己只有腳踏車，員警於是用巡邏車將陳婦送回其精武路的住家，童男也非常自責沒把母親照顧好，媽媽高齡又患有失智症，擔心她一人在外發生意外，非常感謝員警的暖心協助。

中市警局第二分局長陳家銘表示，若在路上發現疑似失智老人需要協助，可以撥打110報警協助；另家裡若有高齡、失智長者，可向相關單位申請愛心手鍊或是製作留有姓名、電話的飾品讓老人家隨身攜帶。