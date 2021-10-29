耗費10年打造的台北表演藝術中心，將在2022年3月試營運，因外型獨特的巨型球體，被國外列為精彩可期的建築。（游念育攝）

耗費10年打造的台北表演藝術中心，將在2022年3月試營運，因外型獨特的巨型球體，被國外列為精彩可期的建築，在地商圈也相當期待完工後，能重新帶動士林夜市的商機；北市議會教育委員會今赴北藝視察施工情況，動線相當流暢，士林區承德里長陳洲平指出，北藝周邊的人行道選用洗石子做為鋪面，曾有民眾摔倒的案例，盼能改善。

命運多舛的北藝在2012年開工，原預計2014年完成主體工程、2015年試營運，後因建築工程進度延遲、施工單位理成營造倒閉而停工；北市府在2017年重新發包後開始動工，預計今年底竣工、明年起試營運，已安排共194場音樂劇、舞蹈或戲劇等表演。

教育委員會今赴北藝視察興建進度與空間規畫，並邀集相關局處官員與當地里長視察施工狀況，由北藝中心執行長王孟超逐層介紹表演空間與設施，最吸睛的球體建築為「球劇場」，可容納800名觀眾與包廂；北藝採「3＋1」劇場設計，包含1500席的大劇院、500到800席的多形式藍盒子開放式劇場，大劇院又可連通藍盒子成為2300席「超級大劇場」，是國內最大舞台。

北市議員吳沛憶提到，北藝除了文化，也跟士林的商圈、觀光密不可分，場館跟社區必須充分對話，才能相輔相成；議員陳重文表示，明年「台北燈節」和「白晝之夜」都將在士林舉辦，盼北藝完成後能重新活化士士林商圈。

議員汪志冰則說，士林商圈受到疫情衝擊，導致經濟不景氣，現在北藝可望成為新地標，士林商圈也能有新氣象，疫情趨緩後就能有境外旅客，士林夜市也要有特色，不要再把自己的信用砸了，要自我約束，如果只靠北藝來救也只是緣木求魚。

承德里里長陳洲平則擔心，北藝周邊的人行道選用洗石子做為鋪面，導致摩擦力不足，路人走在上面會滑倒，過去也曾有民眾摔倒的案例，現在北市新工處已經承諾會改變材質，改善路面太滑的問題。

福林里里長江美珠說，北藝完工後，加上故宮、士林官邸、科博館、兒童樂園和陽明山等景點，一定能為士林帶來無限商機；至於是否會造成交通打結？江美珠認為，只要市府做好配套措施，整合周邊可能會發生的問題好好處理，就不會有問題。

北藝中心表示，明年3、4月起試營運，會做人流、劇場測試，觀察3個劇院同時有觀眾的出入動線，以及技術設備是否符合團隊需求；5、6月做技術調整，7月正式開幕。