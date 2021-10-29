台南市中西區台灣首廟天壇每年舉辦獎助學金頒獎，資助清寒家境學生，29日近千人獲獎，一口氣頒出364萬多元，廟方連續近30年幫助貧困績優學生，受惠者累積超過萬人，廟方獲內政部頒發公益慈善暨社會教化績優宗教。

天壇每年請台南市各所高中、國中與小學推薦家境清寒、品行優良的學生，參與廟方的頒獎活動，現領紅包。每位高中生當場頒發5000元、國中生4000元與小學生3000元，對家境貧苦的學生來說，是實質獎勵，多數領獎的學生，還會順便將紅包拿到玉皇大帝像前拜拜許願。

天壇連續27年舉辦獎助學金，每年頒出300多萬元，獲地方政府重視，台男市教育局副局長王崑源到場頒獎給學生。（程炳璋攝）

天壇董事長徐國潤認為翻轉人生要從教育開始，今年共有122所學校，共計991位學生受惠，廟方連續發送獎學金已27年，人數逐年遞增，今年受獎學生比去年更多，29日光發獎金，廟方事先準備364萬現金。

台南市議員許至椿參加天壇獎助學金頒獎，受邀為獲獎學生頒發獎金。（程炳璋攝）

天壇每年舉辦社會公益救助，包括歲末送暖慰問、清寒獎助學金、老人養護中心、讀書館、幸福人生教室、天壇學苑與配合市政府各項社會慈善捐贈，獲得政府肯定，每年都獲內政部與台南市政府頒獎為績優宗教。

天壇年度助學頒獎活動對學生來說金額高，累積受獎人次破萬，各校近年對人選推薦更仔細，地方政府重視，台南市民政局、教育局皆派員參加頒獎活動，參與的地方民代也增多。