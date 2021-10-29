農曆春節預計有萬人返台，防疫旅館量能不足，新北市長侯友宜下午至新北市議會接受總質詢時受訪表示，現階段面臨春節回來將近5萬人，全國各地的防疫旅館是不足的，如何擴展防疫旅館的量能，新北跟中央再延長補助的過程當中，會媒合更多的防疫旅館來加入這個行列，這個才是正辦。

至於打過兩劑到底要不要從寬給予更多的寬限值，然後回到家或是隔離天數比較少，侯友宜表示，這需要很多專家學者來評估，「因為台灣的疫情目前境內的管控很重要，境內裡面打到兩劑的只有3成左右，我們也看到全世界打到6成的兩劑的國家依然受到Delta病毒的肆虐。」

侯表示，國內管控境內的兩劑先打到一個群體的保護力以後，再來採取境外在放寬的過程當中，境內跟境外兩者要互相來做好整個因應，不是單一個阻絕於境外，他建議因應春節這一波，先把疫苗施打量能提高到6成、7成，境內已經達到一個群體的保護力，那至於境外的兩劑要如何因應，再專家學者來做判定。