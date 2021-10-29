部分企業財報告捷，美債殖利率擺脫疲憊，周四美股四大指數收高。周五台股開漲16.41點報17058.04點，觸及17073.97點，然蘋果、亞馬遜拖累美期苦澀，亞股開高走低，台股也跟著走弱翻黑，電金、大型權值股熄火，萬七、季線、5日線再度失守，早盤曾挫百點至16920.68，高低差153.29點，隨後航運接棒漲，元宇宙、績優股仍衝鋒，百貨、造紙、高價股也有撐，中小型股走堅，大盤跌勢逐步收斂，10日線撐住，台股終場收跌54.22點或0.32%，報16987.41點，成交金額略增至3457.34億元。日K、周K及月K都留有下影線，周K線連四紅，本周上漲98.67點，月線收紅K棒，10月指數上漲52.64點，月收一根721點長下影線的紅K棒。

今日外資(不含外資自營商)賣超115.2075億元，投信買超1.0274億元，自營商賣超1.778億元，三大法人賣超115.95億元。外資續賣超，連2日共賣超188.8億元，整個10月外資賣超574.09億元，前10月賣超5625.47億元。

權值王台積電(2330)ADR周四漲1.99%，周五台積電於平盤下方整理，盤中一度跌6元至589元，失守季線關卡，收跌0.84%或5元，報590元；法說會後利多不漲的聯電(2303)ADR周四跌2.49%，遭三大法人潑冷水、周五續挫3.01%至58元。聯發科(2454)也翻黑跌2.46%至913元。蘋果上季財報不及預期，鴻海(2317)、台達電(2308)疲軟、大立光(3008)收平，和碩(4938)則尾盤翻紅成功、收漲0.15%。面板雙虎前三季賺逾千億元，友達(2409)、群創(3481)微漲升。

股王矽力-KY(6415)續漲1.44%或65元，達4580元再寫歷史新天價，股后信驊(5274)盤中也創下新高價2935元，闖關2900，然午後賣壓出籠，翻黑收跌2.46%或70元，報2770元。三哥力旺(3529)同樣翻黑走跌0.86%至2300元。大立光收持平報2070元。雙11利多的富邦媒(8454)Q4營收再攻新高，股價強漲6.23%或105元，至1790元。千金股AES-KY(6781)反攻衝上1225元漲停。外資喊燒的百元股欣興(3037)力漲再創191元新高價。

貨櫃三雄齊揚，長榮(2603)、陽明(2609)大漲逾6%，拚返百元大關，萬海(2615)也上漲4.23%；沾光雙11的宅配通(2642)亦漲逾4%，BDI指數續挫近5%，裕民(2606)、中櫃(2613)等仍走揚挺多方，激勵航運午後加大火力，該類指收漲4.34%，奪上市漲幅冠軍，成交比重略減至14.56%。百貨、造紙排亞季軍，漲幅均達2%以上。生醫、電子零件也都漲逾0.5%亮眼，其中電子零件成交比重增至13.24%。金融、鋼鐵跌0.53%、0.34%。電子、半導體翻黑跌0.54%、0.86%，成交比重略增至68.12%、37.79%，而跌幅最重為油電燃氣、其他電子，雙雙收黑逾1%。

臉書搶攻元宇宙，宏達電(2498)漲停65.6元；鈺創(5351)、威盛(2388)、位速(3508)也聯手全數飆鎖漲停。低軌衛星題材的昇達科(3491)連3根漲停，建漢(3062)股價也水漲船高。特斯拉旋風，概念股跟風，富鼎(8261)、中電(1611)、美琪瑪(4721)、康普(4739)漲停競速，車王電(1533)、立凱-KY(5227)等股價也齊踩油門。

財報績優股，唐榮(2035)、昇貿(3305)漲停，穩懋(3105)法說正面也登漲停，智原(3035)連3日大漲，矽創(8016)、譜瑞-KY(4966)、台虹(8039)、漢磊(3707)、建漢(3062)等股價紅通通，晶碩(6491)亦繳好成績單，漲停拉攏眼球股如亨泰光(6747)、金可-KY(8406)狂歡。立積(4968)則遭Q3獲利季減88.6%，摔至288元跌停價。

展望未來，法人表示，短期台股資金輪動快速，盤面上元宇宙、低軌衛星、電動車、電池等題材陸續發酵，但量能仍未明顯放大，顯示台股在萬七關卡前追價意願有限，近期上市櫃公司則將陸續公布財報，投資人可關注具基本面題材個股。

兆豐國際投顧協理黃國偉表示，下周美國聯邦準備理事會(Fed)將召開利率會議，市場出現觀望氣氛，台股周五有賣壓，但沒特別重，在季線、半年線之下逢壓未大跌，投資人對大型股普遍觀望，但許多小型股則強勢上漲，盤面表現兩極化。台股後市走勢也與法人說明會、財報密切相關，業績好的漲，不夠好的可能就下跌。

第一金投顧則表示，景氣仍維持擴張階段，盤勢在震盪後，仍可偏多看待；選股可挑業績成長強勁、具殖利率題材、報價上揚、進入旺季、低基期等個股較為適當，須嚴控持股水位與風險。